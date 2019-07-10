Никита Исаев: «Сегодня в бюджете нет денег на то, чтобы обеспечить строительство метрополитена в Воронеже»
Ведущий программы «Злая политика», общественно-политический деятель Никита Исаев посетил 9 июля Воронежскую область в рамках автопробега «Реальная Россия-2019». В эфире радио «Комсомольская Правда в Воронеже» он оценил шансы появления метро или же легкорельсового транспорта в нашем городе.
- Мы знаем, как печально реализуется программа проекта метро для городов-миллионников. Сегодня в бюджете нет денег на то, чтобы обеспечить строительство метрополитенов в городах-миллионниках, которые еще не имеют его, - подчеркнул Никита Олегович. - Если говорить о вас, то, видимо, придется подождать того момента, когда эти деньги появятся. В собственном бюджете у Воронежской области таких средств очевидно не существует.
Напомним, региональные власти пообещали через год подготовить проект легкорельсового транспорта в Воронеже. По словам губернатора, это будет мини-метро с заходом под землю в центре города и выездом на эстакады.
ИСТОЧНИК KP.RU