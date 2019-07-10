В Воронежской области нашли водителя, сбившего на переходе 18-летнего парня и сбежавшего
18-летний воронежец с тяжелыми травмами костей таза и внутренних органов 1 июля был доставлен в одно из медучреждений города и прооперирован. Примерно в 22.05 возле дома №88/1 по Московскому проспекту на нерегулируемом пешеходном переходе юношу сбил некий автомобиль. Водитель с места происшествия скрылся.
Правоохранители объявили розыск. Сотрудники ДПС на месте аварии обнаружили часть переднего бампера и боковое зеркало. По маркировке полицейские установили, что автомобиль предполагаемого виновника аварии - «Киа Рио». А выпущен он был в 2016 году.
- Возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, - сообщила официальный представитель ГУ МВД России по Воронежской области Наталья Куликова.
Оказалось, что в Воронежской области зарегистрировано 320 аналогичных транспортных средств. Инспекторы отрабатывали поэтапно каждое из них, отсмотрели по камерам маршруты их передвижения.
В ходе кропотливой работы была обнаружена машина, которая в этот отрезок времени перестала появляться в Воронеже. Водитель отвез машину в Новохоперский район. Там его и задержали. Оказалось, что виновником ДТП был 28-летний воронежец.
Центральный районный суд отправил мужчину под стражу.
- Автомобиль изъят и приобщен к материалам уголовного дела. В рамках расследования назначен ряд судебных экспертиз. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - отметили в ГУ МВД по Воронежской области.
ИСТОЧНИК KP.RU