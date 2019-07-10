2019-07-10T15:57:30+03:00
Происшествия

Насекомые и экскременты грызунов встретились в столовых воронежских детских санаториев

Итоги прокурорской проверки пугают
Виктор ПАВЛОВ
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Прокуратура Железнодорожного района проверила местные санатории, спортивные базы и детские лагеря. Итоги неутешительны.

В Сомовском санатории детей угощали сухофруктами, зараженными амбарными вредителями. На складе для хранения крупы нашли дурно пахнущие "следы" грызунов. Тем временем на спортивной базе МБУДО СШОР №18 проверяющие встретили гнилую капусту без какой-либо маркировки.

Как сообщают в прокуратуре, разнообразные нарушения нашли также в областном центре социальной помощи семье и детям "Буревестник", Графском санатории для детей, детском оздоровительном лагере "Восход". Правоохранители возбудили административные дела, виновных руководителей уже привлекли к ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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