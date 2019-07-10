В Воронеже несколько домов по улице Хользунова останутся без воды

СЕГОДНЯ 15:43 2019-07-10T15:43:27+03:00

210 метров изношенного участка стального водовода заменили на полиэтиленовый со сроком службы до 50 лет Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

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11 июля многоквартирные дома по улице Хользунова переключат к новой водопроводной линии. Как сообщили в пресс-службе «РВК-Воронеж», работы по перекладке сети длились около месяца. В этот день с 10:00 до 18:00 в домах №13, №15 и №17 по улице Хользунова отключат холодное водоснабжение.

- 210 метров изношенного участка стального водовода заменили на полиэтиленовый со сроком службы до 50 лет. Прокладывали водопровод как открытым способом, так и методом горизонтально-направленного бурения, - сообщили в компании. - «РВК-Воронеж» приносит извинения за доставленные неудобства. И рекомендует запастись водой заранее. Сотрудники приложат максимум усилий к выполнению работ в сжатые сроки.

ИСТОЧНИК KP.RU