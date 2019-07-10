2019-07-10T15:43:27+03:00
Общество

В Воронеже несколько домов по улице Хользунова останутся без воды

Горожанам рекомендуют запастись водой заранее
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
210 метров изношенного участка стального водовода заменили на полиэтиленовый со сроком службы до 50 лет210 метров изношенного участка стального водовода заменили на полиэтиленовый со сроком службы до 50 летФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
Изменить размер текста:

11 июля многоквартирные дома по улице Хользунова переключат к новой водопроводной линии. Как сообщили в пресс-службе «РВК-Воронеж», работы по перекладке сети длились около месяца. В этот день с 10:00 до 18:00 в домах №13, №15 и №17 по улице Хользунова отключат холодное водоснабжение.

- 210 метров изношенного участка стального водовода заменили на полиэтиленовый со сроком службы до 50 лет. Прокладывали водопровод как открытым способом, так и методом горизонтально-направленного бурения, - сообщили в компании. - «РВК-Воронеж» приносит извинения за доставленные неудобства. И рекомендует запастись водой заранее. Сотрудники приложат максимум усилий к выполнению работ в сжатые сроки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В воронежском аэропорту сожгли 500 опасных цветов
Насекомые и экскременты грызунов встретились в столовых воронежских детских санаториев
Воронежская сотрудница Росгвардии по-особому проводила проверки в оружейном магазине мужа
Лжесотрудник Роспотребнадзора из Махачкалы «кошмарил» предпринимателей в Воронежской области
Юрий Немкин стал первым замом прокурора Воронежской области
Воронежская гимнастка Ангелина Мельникова стала героиней сериала
Воронежец Май Абрикосов готов за миллион рублей отправиться на шоу к Андрею Малахову
После ремонта на воронежском виадуке на 9 Января станет больше полос
«Разборка» в Воронеже закончилась госпитализацией мужчины
Эксперты назвали Воронеж городом с дешевыми автомобилями
Житель Воронежской области два дня пытался подкупить инспектора
В Северном микрорайоне Воронежа нашли останки 15 красноармейцев
Убийство на улице Комарова: воронежские силовики задержали подозреваемого