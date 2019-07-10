Воронежская сотрудница Росгвардии по-особому проводила проверки в оружейном магазине мужа

СЕГОДНЯ 15:25 2019-07-10T15:25:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Сотрудники прокуратуры и ФСБ нагрянули в воронежский оружейный магазин. Там нашли любопытные товары. Силовики обнаружили несколько единиц оружия, прошедших этакий тюнинг - самодельные конструктивные изменения. Продажа такой продукции - серьезное нарушение.

Магазин получил 150 тысяч рублей штрафа. Но силовикам не давало покоя: как получилось, что оружие не нашли сотрудники Росгвардии (именно это ведомство проводит регулярные проверки таких заведений).

- Оружие проверила инспектор Росгвардии. Она не выявила какие-либо конструктивные изменения. При этом инспектор - супруга директора фирмы, что свидетельствует о наличии конфликта интересов, - заявили в прокуратуре.

Итогом дела стало увольнение сотрудницы.

ИСТОЧНИК KP.RU