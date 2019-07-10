2019-07-10T13:31:10+03:00
Происшествия

«Разборка» в Воронеже закончилась госпитализацией мужчины

Горожанина избили и обокрали – но найти пока удалось только одного преступника
Олег ИВАНОВ
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В мае в приемное отделение одного из медучреждений Воронежа поступил 33-летний местный житель с различными повреждениями.

В тот вечер мужчина был у себя дома, когда около 22.00 с улицы его кто-то позвал выйти во двор. Оказалось, что некая компания пришла на «разговор» от имени их общего знакомого. Правда, говорить они долго не стали, а сразу принялись избивать мужчину.

- Избив мужчину, незнакомцы похитили у него пять тысяч рублей, два сотовых телефона и документы, после чего скрылись, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

Благо очевидцы помогли полицейским быстро найти одного из участников драки -неоднократно судимого за аналогичные преступления 31-летнего местного жителя. На допросе он решил не свидетельствовать против себя.

Мужчину отправили в изолятор временного содержания. Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой». Ему грозит до 10 лет тюрьмы. Полицейские до сих пор разыскивают остальных участников нападения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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