Эксперты назвали Воронеж городом с дешевыми автомобилями

СЕГОДНЯ 12:44 2019-07-10T12:49:42+03:00

Лишь в нескольких региональных центрах средняя цена за машину ниже, чем в целом по стране

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353 тысячи рублей - такова, по мнению аналитиков "Авито Авто", средняя стоимость автомобиля в Воронеже. И эта сумма ниже, чем в целом по стране. Результат по России - 374 тысячи рублей. Более низкая цена на авто отмечена также в Барнауле, Омске и Волгограде. В соседнем Ростове-на-Дону, например, машина стоит в среднем 446 тысяч.

Если по стране в целом авто за год поднялись в стоимости на 2,4%, то у нас в регионе и вовсе подешевели на 3,6%.

Топ-10 самых продаваемых моделей на вторичном рынке сплошь составляют "Лады". Исключения - "Форд-Фокус" на второй строчке и "Дэу-Нексия" на восьмой. Лидер вторичного рынка - "Лада-Приора".

ИСТОЧНИК KP.RU