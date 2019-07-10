Житель Воронежской области два дня пытался подкупить инспектора

СЕГОДНЯ 12:44 2019-07-10T12:44:02+03:00

Теперь ему придется ответить и за «покушение на дачу взятки»

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В январе 2019 года Новохоперский районный суд за нарушение ПДД приговорил 30-летнего местного жителя к 400 часам обязательных работ. Кроме того, его на два года лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

21 февраля мужчина вместе с 59-летним отцом пришел к инспектору для постановки на учет. Они предложили взятку, чтобы нарушитель мог уехать в Москву на заработки. Вот только страж правопорядка от денег отказался. На следующий день все повторилось.

Сын положил 30 тысяч рублей на рабочий стол инспектора. Тут уж сотруднику нужно было как-то реагировать. В итоге было возбуждено дело по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 4 ст. 291 УК РФ.

- В ходе предварительного следствия проведен осмотр места происшествия, изъяты денежные купюры, переданные в качестве взятки, допрошены свидетели. Обвинительное заключение утверждено прокурором и уголовное дело направлено в суд, - рассказал руководитель Новохоперского межрайонного следственного отдела регионального СУ СКР Дмитрий Колякин.

ИСТОЧНИК KP.RU