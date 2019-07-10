Убийство на улице Комарова: воронежские силовики задержали подозреваемого

СЕГОДНЯ 11:29 2019-07-10T11:29:45+03:00

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7 июля во дворе на улице Комарова мужчина напал на знакомого с ножом. Жильцы домов слышали, как первый кричал, чтобы второй отстал от его женщины. 45-летний пострадавший скончался от ножевых ранений. Нападавший убежал.

Вчера в следственном управлении СК РФ по Воронежской области сообщили о заведении уголовного дела по статье "Убийство". А сегодня правоохранители рассказали, что нападавшего удалось задержать. 43-летний воронежец скрывался на съемной квартире в Ленинском районе.

- При проведении следственных действий мужчина дал признательные показания, - говорят в СУ СКР. - В ходе выемки он выдал следователю орудие преступления - нож.

За убийство мужчине грозит от шести до пятнадцати лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU