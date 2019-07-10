Воронежский театр оперы и балета может получить несколько подземных этажей

СЕГОДНЯ 09:27 2019-07-10T10:10:10+03:00

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Губернатор Воронежской области Александр Гусев раскрыл идеи по реконструкции театра оперы и балета на международной промышленной выставке ИННОПРОМ, которая проходит в Екатеринбурге.

- Мы приняли решение, что театр оперы и балета сохранится в тех габаритах, которые есть, - цитирует губернатора ТАСС. - Соответственно, и с той архитектурой, которая есть. Наша задача - найти решения, которые позволят сделать сцену театра современной, зал комфортным, а вспомогательные помещения, я полагаю, вполне могут быть вынесены. ...Мы оставляем театр в фактических границах и уходим под землю - а на сколько этажей, на три или на пять, это надо будет считать.

По оценкам Гусева, стоимость реконструкции театра может составить 3 миллиарда рублей.

Напомним, не так давно город всколыхнула новость о том, что в Воронеже общественный совет при областном департаменте культуры рекомендовал снести здание на площади Ленина и построить на его месте новое "с максимально возможным совпадением характеристик фасадной части". Казалось, что воронежцы опоздали спасать театр. Но после того, как петиция за сохранение здания набрала тысячи голосов, губернатор заявил, что сносить театр не будут.

ИСТОЧНИК KP.RU