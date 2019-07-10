2019-07-10T08:08:53+03:00
Общество

В воронежском парке откроется временный пункт приема батареек

Отслужившие свой срок элементы будут направлены на переработку
Виктор ПАВЛОВ
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Фото из архива "КП".Фото из архива "КП".Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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С 22 по 28 июля в Воронеже пройдет экологическая акция "Неделя сбора батареек". Об этом сообщают в городском управлении экологии. Цель проекта - привлечь внимание к вторичной переработке отходов и их раздельному сбору.

Контейнер для сбора батареек и аккумуляторов временно установят в парке "Алые Паруса". Можно будет сдать любое количество. Самое время избавиться от коллекции севших батареек, накопленной в ящиках тумбочек!

- После окончания акции батарейки отправят на завод "Мегаполисресурс". Пройдет сортировка и переработка. Примерно 94,4% полученных материалов будут снова запущены в промышленный оборот, - подчеркивают в управлении экологии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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