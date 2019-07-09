Через неделю начнут отделочные работы реконструируемого перехода у воронежского цирка

СЕГОДНЯ 20:39 2019-07-09T20:55:34+03:00

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Работы по реконструкции подземного перехода у цирка ведутся по графику, сообщил на совещании в мэрии руководитель управления административно-технического контроля Максим Яровой. В рамках первого этапа демонтирована облицовка 3-х входных групп в переход, старые торговые конструкции, напольное покрытие, проведена очистка около 1400 кв м поверхностей - потолка, стен и колонн - от старой штукатурки, проложены силовые кабели, проведена очистка и восстановление внутренней ливневой канализации (очищено и восстановлено 12 колодцев, 150 погонных метров трубопровода, 100 погонных метров лотков и 2 резервуара приемника), а также выполнена стяжка пола и облицована часть колонн.

В рамках первой очереди реконструкции концессионер должен покрасить потолок, смонтировать витражи торговых помещений, замостить плиткой полы, оборудовать насосную станцию для отвода воды из резервуаров, смонтировать щитовую и провести облицовку стен и остальных колонн. Отделочные работы начнутся через неделю. Вместо композита входы в переход сделают из гранита.

- Для входных групп подобран ударопрочный, стойкий и долговечный материал - гранит. При этом в первую очередь будет сделана облицовка с внешней стороны, чтобы во время дальнейшей реконструкции не повредить внутреннюю, которая будет выполнена из керамогранита, - сообщил вице-мэр по градостроительству Владимир Левцев.

Мэр Воронежа поручил проводить регулярные инспекции для контроля соблюдения сроков реконструкции перехода.

Всего в проект будет вложено порядка 66 млн рублей, завершить реконструкцию планируют до начала февраля 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU