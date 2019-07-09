В ночь с 9 на 10 июля дорожные работы пройдут на пяти улицах

СЕГОДНЯ 20:07 2019-07-09T20:07:29+03:00

Смотрите, где не стоит сегодня парковаться

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В Воронеже продолжается ремонт городских магистралей. Мэрия опубликовала адреса, по которым в ночь с 9 на 10 июля будут работать дорожники.

Итак, сегодня, при условии, что не будет дождя, коммунальщики выйдут с 22.00 до 6.00 на ремонт следующих дорог:

- на улицах Кирова, Таранченко (от Университетской площади до улицы Сиреневой), а также на набережной Массалитинова будут поднимать горловины колодцев,

- на Плехановской - делать парковочные карманы,

- на улице Чернышевского - готовить дорожное полотно под асфальто-бетонное покрытие.

Учитывайте это при парковке своих автомобилей.

ИСТОЧНИК KP.RU