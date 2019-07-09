2019-07-09T19:46:55+03:00
Происшествия

Вора, укравшего две шубы и украшения в Воронежской области, нашли через пять лет по ДНК

Мужчина оставил на месте преступления следы своей крови
Ярослав ИВАНОВ
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В Борисоглебске спустя пять лет раскрыли крупную кражу. Жительница райцентра не досчиталась дома двух шуб и украшений еще в декабре 2014 года. Преступник похитил ценности, забравшись в дом через окно - разбив его. Прибывшие на место кражи эксперты-криминалисты изъяли образец ДНК с испачканного кровью осколка разбитого стекла. Сразу совпадений с базами данных не обнаружили. Но вот спустя столько лет получили ответ из Тамбовской области. Там оперативники задержали 38-летнего жителя Московской области со сканирующим оборудованием для несанкционированного отключения сигнализаций автомобилей. Его ДНК совпал с образцом, оставленным на месте квартирной кражи в Борисоглебске.

Мужчину этапировали в Воронежскую область. Он признался, что в 2014 году периодически приезжал в Борисоглебск к родственникам, а похищенные вещи сбыл в столичном регионе. Дело по краже возобновили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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