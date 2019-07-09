2019-07-09T19:13:58+03:00
Общество

В Воронеже коммунальщики борются с незаконной рекламой путем автодозвона

Штрафы тоже со счетов никто не сбрасывает
Ярослав ИВАНОВ
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Кроме постоянной зачистки фасадов зданий, подпорных стен, ограждений, остановок, фонарей и деревьев от незаконных рекламных объявлений комбинат благоустройства Центрального района взял на вооружение цифровые методы борьбы с несанкционированной рекламой. Коммунальщики ставят номера, указанные в объявлениях, на автодозвон, тем самым снижая эффективность рекламы. Специальная программа в автоматическом режиме с 8.00 и до 22.00 по будням и с 9 утра в праздники и выходные набирает поставленные на автодозвон номера. Только после устранения нарушений автодозвон отключают.

Коммунальщики напоминают, что самовольная расклейка газет, плакатов, афиш, объявлений, рекламных проспектов и иной информационно-печатной продукции на фасадах зданий и сооружений вне установленных для этих целей мест и конструкций является незаконной. Регламентируется она Правилами благоустройства территории городского округа город Воронеж. И административной ответственности подлежат не только расклейщики объявлений, но и лица, не обеспечившие своевременную очистку поверхностей. Штраф гражданам в размере от 1000 до 3000 рублей, должностным лицам - от 3000 до 5000 рублей, юридическим лицам - от 5000 до 25000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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