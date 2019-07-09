2019-07-09T18:53:40+03:00
Происшествия

Житель Воронежской области избил до смерти приятеля и попросил вызвать полицию

Теперь ему грозит до 15 лет заключения
Ярослав ИВАНОВ
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В поселке Давыдовка Лискинского района 33-летний мужчина избил приятеля по пьяни, а когда понял, что собутыльник умер, попросил вызвать полицию.

Инцидент произошел 4 июля. Мужчины собрались выпить, а когда напились, поругались. И хозяин дома набросился с кулаками на 38-летнего оппонента. А когда понял, что тот не подает признаков жизни, позвонил родственникам с просьбой вызвать полицию.

Подозреваемого задержали. Судебно-медицинская экспертизы, подтвердила, что смерть потерпевшего наступила в результате тупой травмы груди. Следователи возбудили уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Подозреваемому грозит срок до пятнадцати лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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