2019-07-09T18:16:07+03:00
Общество

В Воронеже на две недели перекроют движение на одном из участков 45-й Стрелковой дивизии

В районе домов 247е и 251а собираются тянуть теплосети
Ярослав ИВАНОВ
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фото с сайта мэрии Воронежа.фото с сайта мэрии Воронежа.
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На две недели закроют движение в районе двух домов по улице 45-й Стрелковой дивизии. С 8.00 утра 13 июля до 23.00 вечера 26 июля перекроют участок в районе домов 247е и 251а. ограничения связаны с работами по строительству теплосети к многоэтажным домам, сообщили в мэрии Воронежа.

Напомним, на шесть дней перекроют движение и на одном из перекрестков Левого берега

ИСТОЧНИК KP.RU

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