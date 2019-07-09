В Воронеже на две недели перекроют движение на одном из участков 45-й Стрелковой дивизии
В районе домов 247е и 251а собираются тянуть теплосети
фото с сайта мэрии Воронежа.
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На две недели закроют движение в районе двух домов по улице 45-й Стрелковой дивизии. С 8.00 утра 13 июля до 23.00 вечера 26 июля перекроют участок в районе домов 247е и 251а. ограничения связаны с работами по строительству теплосети к многоэтажным домам, сообщили в мэрии Воронежа.
Напомним, на шесть дней перекроют движение и на одном из перекрестков Левого берега
ИСТОЧНИК KP.RU