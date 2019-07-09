2019-07-09T17:09:04+03:00
Происшествия

В Воронеже ревнивец зарезал соперника на глазах у всего двора

Потерпевший умер по пути в больницу, нападавшего ищут
Ярослав ИВАНОВ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Кровавая драма разыгралась 7 июля во дворе домов № 3 и 5 по улице Комарова и № 25 по улице Олеко Дундича. Около половины седьмого вечера жильцы услышали на улице шум, перед глазами выглянувших из окон воронежцев предстала страшная картина. Во дворе один из мужчин бил другого ножом и кричал, чтобы тот отстал от его женщины.

Жители двора вызвали полицию и «скорую», а когда нападавший ушел, самостоятельно пытались остановить кровь у пострадавшего. Приехавшие медики забрали раненого в больницу, но он умер в машине. По словам очевидцев, «скорая» добиралась очень долго до места, ждать ее пришлось около 25 минут. Мужчине было 45 лет.

Следователи завели уголовное дело по статье «Убийство». Оперативники ищут нападавшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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