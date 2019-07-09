Разгул стихии: в Воронеже градом навалило целые сугробы
Крупные льдинки выпали в Отрожке и Северном районе
фото из сообщества Типичный Воронеж
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Горожане делятся фотографиями и серьезного града, который в середине дня 9 июля обрушился вместе с сильным ливнем на столицу Черноземья. Воронежцы сфотографировали целые «сугробы» льда в Отрожке и Северном районе. Градины достигали в диаметре1-1,5 сантиметра.
Напомним, днем в центре Воронежа от сильного ветра на проезжую часть рухнуло дерево
фото из сообщества Типичный Воронеж
ИСТОЧНИК KP.RU