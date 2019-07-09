Разгул стихии: в Воронеже градом навалило целые сугробы

СЕГОДНЯ 16:25 2019-07-09T16:26:22+03:00

Крупные льдинки выпали в Отрожке и Северном районе

Изменить размер текста: A A

Горожане делятся фотографиями и серьезного града, который в середине дня 9 июля обрушился вместе с сильным ливнем на столицу Черноземья. Воронежцы сфотографировали целые «сугробы» льда в Отрожке и Северном районе. Градины достигали в диаметре1-1,5 сантиметра.

Напомним, днем в центре Воронежа от сильного ветра на проезжую часть рухнуло дерево

фото из сообщества Типичный Воронеж

ИСТОЧНИК KP.RU