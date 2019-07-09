В центре Воронежа упавшее дерево перегородило улицу

СЕГОДНЯ 16:01 2019-07-09T16:25:01+03:00

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Непогода, накрывшая Воронеж днем 9 июля, принесла разрушения. В центре города ветром повалило дерево. Ствол перегородил улицу Карла Маркса на подъезде к ледовому дворцу «Юбилейный». Никто из людей не пострадал. Коммунальщики уже распилили и убрали дерево, остались только снимки в соцсетях - в сообществе "Типичный Воронеж".

ИСТОЧНИК KP.RU