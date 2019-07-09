В центре Воронежа упавшее дерево перегородило улицу
Ствол перегородил проезд к спорткомплексу «Юбилейный»
фото из сообщества Типичный Воронеж
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Непогода, накрывшая Воронеж днем 9 июля, принесла разрушения. В центре города ветром повалило дерево. Ствол перегородил улицу Карла Маркса на подъезде к ледовому дворцу «Юбилейный». Никто из людей не пострадал. Коммунальщики уже распилили и убрали дерево, остались только снимки в соцсетях - в сообществе "Типичный Воронеж".
ИСТОЧНИК KP.RU