2019-07-09T16:25:01+03:00
Общество

В центре Воронежа упавшее дерево перегородило улицу

Ствол перегородил проезд к спорткомплексу «Юбилейный»
Ярослав ИВАНОВ
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фото из сообщества Типичный Воронежфото из сообщества Типичный Воронеж
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Непогода, накрывшая Воронеж днем 9 июля, принесла разрушения. В центре города ветром повалило дерево. Ствол перегородил улицу Карла Маркса на подъезде к ледовому дворцу «Юбилейный». Никто из людей не пострадал. Коммунальщики уже распилили и убрали дерево, остались только снимки в соцсетях - в сообществе "Типичный Воронеж".

ИСТОЧНИК KP.RU

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