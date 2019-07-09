Очевидцы: в Воронеже выпал из окна мужчина, год назад таким же образом расправившийся с собакой

СЕГОДНЯ 15:42 2019-07-09T17:12:10+03:00

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Во вторник, 9 июля, из окна восьмого этажа дома №304а по улице 9 Января выпал мужчина. Очевидцы вызвали скорую помощь. Прибывшие медики госпитализировали пострадавшего.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области, сообщение о мужчине, сидящем на подоконнике квартиры на 8 этаже, поступило к ним в 13.20. Звонивший не пожелал назвать своего имени.

- К прибытию на место полицейских жилец уже лежал на асфальте у стены дома, - рассказали в полиции. – Пострадавшему 35 лет. В момент падения он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Между тем местные жители сообщают, что выпавший гражданин – владелец собаки, выбросивший своего питомца на глазах прохожих, в том числе и детей, в августе 2018 года. Тогда эта история вызвала огромный резонанс. Животное погибло в страшных муках. В полиции тот факт, что пострадавший и живодер - одно лицо, подтвердили.

ИСТОЧНИК KP.RU