В Воронеже наглого водителя джипа оштрафовали на 5,5 тыс рублей

СЕГОДНЯ 15:31 2019-07-09T15:31:29+03:00

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В Воронеже оштрафуют нарушителя ПДД, благодаря постам неравнодушных горожан в интернете. Сотрудники ГИБДД все чаще мониторят сеть на предмет сообщений об автохамах и слишком дерзких водителях. Так наткнулись и на информацию о наглом поведении джипа на дороге.

- По результатам проведенной проверки установлено, что 18 июня около 13.30 возле дома №117 по улице Димитрова 40-летний мужчина, управляя автомобилем «Лэнд-Ровер», нарушил ПДД дважды - пересек двойную сплошную на дороге с двусторонним движением, имеющим четыре и более полос, и допустил выезд на встречную. А в 13.35 того же дня у дома №39а по улице Остужева при повороте налево заблаговременно не занял соответствующее крайнее положение на проезжей части, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области. - За выезд на встречную полосу водителя оштрафовали на 5000 рублей, а за второе нарушение - на 500 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU