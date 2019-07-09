2019-07-09T15:20:40+03:00
Общество

Воронежцев приглашают на бесплатную экскурсию о тайнах воронежских подземелий

Вы сможете открыть для себя уголки города, в которые вы вряд ли забрались бы случайным образом
Виктор ЛЕВШАКОВ
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Кандидат исторических наук Владимир Размустов приглашает воронежцев 14 июля на прогулку по лабиринтам заповедных улиц, о которых не догадывается большинство современных горожан. Начало в 17:00. Всех желающих к этому времени ждут у нового сквера «Нобелевских лауреатов», напротив главного корпуса ВГУ. Продолжительность – два часа.

- В ходе «умной прогулки» захватывающими воспоминаниями, легендами и былями поделятся жители «Заповедного Воронежа», любители и знатоки истории своей малой Родины, - комментирует Владимир Размустов.

В конце мероприятия участники экскурсии смогут остаться на свободную дискуссию и обсудить «Тайны воронежских подземелий».

ИСТОЧНИК KP.RU

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