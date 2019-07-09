Студенты восстановили родник и промаркировали деревья на Большой Воронежской экотропе

СЕГОДНЯ 14:51 2019-07-09T14:51:52+03:00

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В благоустройстве Большой Воронежской экологической тропы принимают участие волонтеры, в том числе и студенты воронежских вузов. В конце июня на Наборной дубраве трудились 26 добровольцев. А с начала июля на маршрут вышли студенты-магистры ВГАСУ, которые в рамках учебной практики разработают отдельные уникальные объекты благоустройства.

- За выходные успели восстановить родник в северной балке урочища Мокрый лог и нанести маркировку на весь участок тропы отведённый под благоустройство, - рассказали организаторы проекта. -Маркировка нанесена так же в интересах учёных и работников леса, проводящих на Нагорной дубраве экологическое и лесопатологическое обследование.

Единственное, что нарушает работу лагеря – проливные дожди, из-за которых приходится надолго прерываться.

Напомним, благоустройство экотропы проводят совместно Экологический центр «Большая Воронежская экологическая тропа»» и Воронежский лесотехнический университет при поддержке губернатора и правительства области.

ИСТОЧНИК KP.RU