Студенты восстановили родник и промаркировали деревья на Большой Воронежской экотропе
В благоустройстве Большой Воронежской экологической тропы принимают участие волонтеры, в том числе и студенты воронежских вузов. В конце июня на Наборной дубраве трудились 26 добровольцев. А с начала июля на маршрут вышли студенты-магистры ВГАСУ, которые в рамках учебной практики разработают отдельные уникальные объекты благоустройства.
- За выходные успели восстановить родник в северной балке урочища Мокрый лог и нанести маркировку на весь участок тропы отведённый под благоустройство, - рассказали организаторы проекта. -Маркировка нанесена так же в интересах учёных и работников леса, проводящих на Нагорной дубраве экологическое и лесопатологическое обследование.
Единственное, что нарушает работу лагеря – проливные дожди, из-за которых приходится надолго прерываться.
Напомним, благоустройство экотропы проводят совместно Экологический центр «Большая Воронежская экологическая тропа»» и Воронежский лесотехнический университет при поддержке губернатора и правительства области.
ИСТОЧНИК KP.RU