Банк УРАЛСИБ вошел в рейтинг банков с самыми выгодными тарифами на онлайн-обслуживание для малого бизнеса

СЕГОДНЯ 14:34 2019-07-09T14:34:06+03:00

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Банк УРАЛСИБ вновь вошел в число крупнейших банков, предлагающих наиболее выгодные тарифы на обслуживание компаний малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей в Москве и Санкт-Петербурге,согласно исследованию BusinessBankingFeesMonitoring 2019. Рейтинг за второй квартал был подготовлен консалтинговым агентством Markswebb.

Предложения Банка УРАЛСИБ вошли в ТОП-10 наиболее выгодных тарифов для индивидуальных предпринимателей -фрилансеров, небольших торговых точек (формат «магазин у дома»), небольших компаний сегмента B2С и оптовых компаний, участвующих в ВЭД. Также тарифы Банка вошли в число ТОП-20 лучших предложений в рейтинге банков с самыми выгодными тарифами для небольших компаний сегмента B2B.

BusinessBankingFeesMonitoring 2019 – мониторинг тарифов на банковское онлайн-обслуживание малого бизнеса. Итоговая стоимость годового обслуживания в каждом банке определяется из стоимостей услуг, необходимых конкретному типу бизнеса, и рассчитывается на всех подходящих тарифах. В рамках исследования фиксируются все абонентские платежи и разовые комиссии, взимаемые за расчетно-кассовое обслуживание, торговыйэквайринг, внесение наличных, переводы и платежи в интернет-банке и др.

Получить подробную информацию по продуктам и услугам Банка УРАЛСИБ для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-700-77-16, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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ИСТОЧНИК KP.RU