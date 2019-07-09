Четыре воронежца попали в список самых богатых людей по версии Форбс
Форбс составил ежегодный рейтинг самых богатых людей по итогам поданных деклараций о доходах за 2018 год. Причем учитывался совокупный доход семьи, в том числе супругов и детей. В этот раз в престижный рейтинг попали четверо воронежцев.
34-ую строчку списка занял депутат Воронежской облдумы, председатель совета директоров группы компаний «Черноземье» Андрей Благов, собственный доход которого составил 57,2 миллиона рублей. Попасть в рейтинг он смог, благодаря супруге, которая заработала больше 397 миллионов. Таким образом, совокупный доход семьи Благовых составил 454,45 миллиона.
На 45-ой строке расположился депутат областной думы Александр Князева, являющийся фермером. Его доход составил 344 миллиона рублей. И он единственный кормилец в семье.
Известный воронежский бизнесмен, глава крупной компании Евгений Хамин занял 59 место рейтинга с личным доходом 163,6 миллиона и доходом семьи – 264,35 миллиона рублей.
Завершает воронежский список депутат Госдумы от Воронежской области Аркадий Пономарев. В прошлом году он задекларировал свой семейный доход на уровне 192,82 миллиона рублей. Из этой суммы он лично получил 177,22 миллиона.
ИСТОЧНИК KP.RU