Воронежские школьники стали чаще подрабатывать на летних каникулах

СЕГОДНЯ 13:17 2019-07-09T13:17:25+03:00

В этом году мэрия обещает трудоустроить на лето больше 2500 ребят

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В первом потоке летнего отдыха муниципальные лагеря посетили 4202 ребенка. Всего в течение лета на отдыхе побывают более восьми тысяч школьников.

На базе городских школ работали пришкольные лагеря с дневным пребыванием для 3325 детей. В этом году поток был увеличен до 21 дня.

1530 ребят пожелали заработать денег за каникулы и в июне трудоустроились с помощью Центра занятости населения «Молодежный».

- За лето мы планируем трудоустроить 2580 ребят, что на 150 человек больше, чем в прошлом году, - отметила руководитель управления образования и молодежной политики города Любовь Кулакова.

Завершил работу семидневный спортивный лагерь школы олимпийского резерва №18, в котором оздоровились 120 воспитанников.

- А со 2 июля на базе детского лагеря «Зарница» Петропавловского района проходит палаточный лагерь "Седьмой континент" с участием 92 детей. На территории муниципального лагеря «Защитник» проходят смены палаточного лагеря с дневным пребыванием «Инсайт», организованного детской организацией «Искра». В настоящее время в проекте приняли участие 543 ребенка. 22 пятидневных профильных лагеря учреждений дополнительного образования художественно-эстетической, естественно-научной, спортивной направленностей для 375 детей пройдут в августе на базе муниципального детского лагеря отдыха «Костер», - отметили в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU