Поддержка бизнеса, экспертные советы, развитие транспорта

СЕГОДНЯ 12:42 2019-07-09T12:42:17+03:00

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Встреча главы региона с активной молодежью состоялась в минувший четверг, 4 июля, на базе отдыха «Смена». Александр Гусев познакомился с проектами студентов, ответил на непростые вопросы ребят в ходе общей встречи, а также наградил выпускников, которые в этом году сдали ЕГЭ на 100 баллов сразу по нескольким предметам.

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ИСТОЧНИК KP.RU