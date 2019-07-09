2019-07-09T12:42:17+03:00
Общество

Поддержка бизнеса, экспертные советы, развитие транспорта

Эти и многие другие вопросы губернатор Александр Гусев обсудил с участниками образовательного форума «Молгород»
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Встреча главы региона с активной молодежью состоялась в минувший четверг, 4 июля, на базе отдыха «Смена». Александр Гусев познакомился с проектами студентов, ответил на непростые вопросы ребят в ходе общей встречи, а также наградил выпускников, которые в этом году сдали ЕГЭ на 100 баллов сразу по нескольким предметам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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