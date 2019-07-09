В Воронеже будут судить директора фирмы, не платившего три месяца охраннику

СЕГОДНЯ 12:41 2019-07-09T12:41:24+03:00

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Следователи передают в суд дело директора коммерческой организации, который задержал охраннику зарплату на три месяца. Хотя деньги у фирмы были.

Мужчина охранял производственную базу предприятия с 1 января по 5 апреля, но денег ему не заплатили - всего-то 50 тыс рублей.

- Следствием установлено, что директор действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, сознательно допустил задолженность. Он использовал деньги, причитающиеся к выплате зарплаты на платежи, не имеющие приоритета перед ней: на оплату товаров, работ, услуг в указанный период фирма перевела более 5,5 млн рублей, - сообщили в региональном следственном управлении СК России. - Обвиняемый возместил в полном объеме задолженность по зарплате перед сотрудником с учетом пени за задержку выплаты. Теперь директора ждет суд.

ИСТОЧНИК KP.RU