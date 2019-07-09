Воронежцы вышли на пикет против строительства многоэтажки в сквере на Лизюкова

СЕГОДНЯ 12:34 2019-07-09T12:34:03+03:00

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9 июля в 11:00 в сквере у Никитинской библиотеки начался пикет против уплотнительной застройки. Речь идет об участке по Лизюкова, 50а – местный сквер, пусть и несколько заросший, но горячо любимый местными жителя вырубили и окружили забором. На его месте должна появиться очередная многоэтажка. Правда на пикет пришло не так много участников – чуть больше десятка воронежцев.

– Муниципалитет с большим уважением относится к гражданской активности людей, которые хотят привлечь внимание властей к застройке по улице Лизюкова, 50а, но дело в том, что администрация уже много лет глубоко погружена в эту проблему. Город отказал в выдаче разрешения на это строительство и почти 6 лет судился с застройщиком, который оспаривал такое решение, - прокомментировали в пресс-службе мэрии. - Чтобы не допустить стройки юристы и профильные структурные подразделения администрации прошли все инстанции – вплоть до кассации, но, к сожалению, мэрию решением суда вынудили выдать разрешение на строительство. Проектная документация должным образом прошла экспертизу и застройщик вправе был рассчитывать на возведение 25-этажного дома. В интересах жителей соседних домов администрация вступила с застройщиком в сложный переговорный процесс, что в результате позволило снизить этажность – до 16 этажей. Но переговоры об обмене земельными участками, к сожалению, результатов не дали, строители отказались от предлагаемых вариантов. Отозвать выданное разрешение на строительство в существующих условиях в силу закона не представляется возможным.

ИСТОЧНИК KP.RU