2019-07-09T12:10:38+03:00
Общество

В Левобережном районе Воронежа еще одна авария на водопроводе

Без воды остались жители двух улиц
Елена ФЕДЯШЕВА
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Очередную, третью за последние сутки, утечку из водопровода обнаружили в Левобережном районе Воронежа. На этот раз прорвало трубу диаметром 500 мм на улице Циолковского. Однако, это не то место, где была авария минувшей ночью, отметили в водоканале.

Как сообщили в «РВК-Воронеж», после завершения работ на улице Красный Октябрь (там аварию ликвидируют с утра вторника) ремонтные бригады отправятся на Циолковского.

По предварительным данным, воды в течение дня не будет в домах по улице Циолковского от 113 до 183, улице Туполева от 27 до 50 и на двух социальных объектах. В частном секторе между улицами Красный Октябрь, Черепанова, Ермака ожидается понижение давление.

Пока специалисты водоканала не могут сделать выводы, сколько времени потребуется на ликвидацию повреждения трубы. Это станет ясно после обнаружения места порыва.

ИСТОЧНИК KP.RU

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