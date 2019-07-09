2019-07-09T10:37:58+03:00
Происшествия

Под Воронежем в лобовом столкновении погиб 25-летний водитель «Фольксваген Джетта»

Трагедия произошла около полуночи на трассе в Новоусманском районе
Елена ФЕДЯШЕВА
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Обстоятельства аварии выясняют полицейские и следователиОбстоятельства аварии выясняют полицейские и следователиФото: из архива «КП»
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Смертельное ДТП произошло около 00.15 часов в ночь с 8 на 9 июля в Новоусманском районе на 266 километре трассы «Курск-Саратов». 25-летний житель Воронежской области, управляя автомобилем «Фольксваген Джетта», пересек разделительную полосу и столкнулся с «Газелью», двигавшейся навстречу. В результате аварии молодой человек получил несовместимые с жизнью ранения и умер на месте ДТП. Второй участник – 33-летний водитель микроавтобуса – не по страдал. Обстоятельства аварии выясняют сотрудники ГИБДД и следователи.

Всего, по данным полиции, за минувшие сутки на дорогах региона зарегистрировали 162 аварии, в которых пострадали восемь человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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