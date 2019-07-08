Жильцам 144 многоквартирных домов Воронежской области вернут взносы за капремонт

СЕГОДНЯ 18:34 2019-07-08T18:36:53+03:00

Правда, деньги не будут возвращать тем, в чьих домах уже провели ремонт Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

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Жильцам 144 многоквартирных домов Воронежской области, в которых менее пяти квартир, будут возвращены все уплаченные ими взносы на капитальный ремонт В соответствии с законом Воронежской области № 33-ОЗ от 8 апреля 2019 года, такие дома подлежат исключению из региональной программы капитального ремонта. Людям будут возвращены все средства - а это 6,9 млн рублей.

Для возврата денежных средств собственникам помещений необходимо обратиться в Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Воронежской области с соответствующим заявлением. Кроме того, нужно приложить к нему копии паспорта (страницы 3-4) и банковские реквизиты (копию сберегательной книжки или реквизиты пластиковой карты, распечатанные в банке).

- Обращаем внимание: уплаченные взносы на капитальный ремонт будут возвращены собственникам помещений в многоквартирных домах, в которых менее пяти квартир, за исключением тех домов, где был проведен капитальный ремонт и у собственников имеется задолженность по оплате выполненных работ, - сообщают в региональном Фонде капремонта.

ИСТОЧНИК KP.RU