В деле лопнувшего воронежского дилера "Фольксвагена" появился новый фигурант

СЕГОДНЯ 18:06 2019-07-08T18:10:09+03:00

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В деле "Гауса", бывшего официального дилера "Фольксвагена", появляются новые повороты. Как говорят в полиции, вслед за экс-директором автосалона под подозрение попал и директор по финансам. У правоохранителей есть основания полагать, что деньги клиентов не могли исчезать без его ведома.

Напомним, руководителя "Гауса" Михаила Швыдченко заключили под стражу. Его подозревают в растрате или присвоении денег клиентов. В полицию обратились более 30 из них. Общий ущерб оценивается в 20 млн. рублей.

После того, как "Фольксваген" отказался решать проблемы пострадавших воронежцев (сославшись на то, что "Гаус" - самостоятельное юрлицо), они записали видеообращение к Владимиру Путину. "Почему зарубежные автогиганты не несут ответственность за своих дилеров? Получается, что официальный дилер - всего лишь вывеска, а ответственности нет совсем", - заключили клиенты "Гауса".

ИСТОЧНИК KP.RU