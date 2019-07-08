2019-07-08T18:10:09+03:00
Авто

В деле лопнувшего воронежского дилера "Фольксвагена" появился новый фигурант

Под подозрение правоохранителей попал директор по финансам
Станислав ШЕВЧЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

В деле "Гауса", бывшего официального дилера "Фольксвагена", появляются новые повороты. Как говорят в полиции, вслед за экс-директором автосалона под подозрение попал и директор по финансам. У правоохранителей есть основания полагать, что деньги клиентов не могли исчезать без его ведома.

Напомним, руководителя "Гауса" Михаила Швыдченко заключили под стражу. Его подозревают в растрате или присвоении денег клиентов. В полицию обратились более 30 из них. Общий ущерб оценивается в 20 млн. рублей.

После того, как "Фольксваген" отказался решать проблемы пострадавших воронежцев (сославшись на то, что "Гаус" - самостоятельное юрлицо), они записали видеообращение к Владимиру Путину. "Почему зарубежные автогиганты не несут ответственность за своих дилеров? Получается, что официальный дилер - всего лишь вывеска, а ответственности нет совсем", - заключили клиенты "Гауса".

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жильцам 144 многоквартирных домов Воронежской области вернут взносы за капремонт
Политик Никита Исаев обсудит с воронежцами проблемы экологии и застройки
Жительница Воронежа взяла паспорт мамы и набрала кредитов на миллион
В Воронежской области массово гибнут пчелы
Педагог из Воронежской области поборется за звание «Экоучитель года» - 2019
Магистров ВГУ поздравили с окончанием вуза
Высокопоставленного сотрудника прокуратуры будут судить за покушение на мошенничество в Воронеже
Росреестр будет консультировать воронежцев в соцсети
Воронежец занял первое место на первенстве Европы по спортивной борьбе
"Тело завернула в одеяло": в Воронежской области жена убила мужа, пока тот спал
Жители Воронежской области грозятся перекрыть дорогу, если сократят пригородные маршруты
87-летняя жительница Воронежа потеряла деньги после общения с лже-сотрудником пенсионного фонда
Глава городского округа город Воронеж В.Ю. Кстенин поздравил воронежцев с Днем семьи, любви и верности
В Воронеже на сутки может измениться вкус, цвет и запах питьевой воды
Кто победил в воронежской битве блондинок и брюнеток?
Воронежцы выиграли 500 тыс рублей на свои проекты на форуме «Таврида»
В Воронеже пациент выпал из окна больницы и разбился
Летевший из Грузии самолет совершил аварийную посадку в Воронеже
В Воронежском заповеднике поделились видеозаписью любовных ласк бобров
На воронежской трассе остановили «Фольксваген» с мефедроном