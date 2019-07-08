Жительница Воронежа взяла паспорт мамы и набрала кредитов на миллион

СЕГОДНЯ 17:28 2019-07-08T17:53:25+03:00

Получить эти деньги она не успела

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31-летнюю даму из Воронежа подозревают в краже денег с банковской карты 63-летней матери. Но это преступление - увы, не единственное. В ГУ МВД по Воронежской области сообщили, что раскрыли еще одно противозаконное действие.

Женщина похитила у матери паспорт и отправила заявки на получение кредита в несколько банков. Вскоре займы были одобрены; их общая сумма составила более миллиона рублей. Однако получить эти деньги дама не успела: ее вовремя задержали.

- Подозреваемую будут судить за мошенничество, ей грозит до десяти лет заключения, - сообщают в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU