В Воронежской области массово гибнут пчелы
В Воронежской области, как и по всей России, отмечаются случаи массовой гибели пчел. Корреспондент «Комсомолки» пообщался с владельцами пасек в двух районах.
- У нас в июне погибло много рабочей пчелы, - рассказал Михаил Хебибулин из Бобровского района. - Мы стояли на поле люцерны. Ее в тот момент обрабатывали от жучков. В этом году вредителей на полях развелось очень много. За несколько дней до уборки люцерну обработали от них. Но нас об этом не предупредили.
Почти трети пчел не досчитался владелец пасеки и в Таловском районе. Он также уверен, что насекомые погибли из-за отравления пестицидами, которыми обрабатывают поля.
ИСТОЧНИК KP.RU