В Воронежской области массово гибнут пчелы

СЕГОДНЯ 17:27 2019-07-08T17:27:11+03:00

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В Воронежской области, как и по всей России, отмечаются случаи массовой гибели пчел. Корреспондент «Комсомолки» пообщался с владельцами пасек в двух районах.

- У нас в июне погибло много рабочей пчелы, - рассказал Михаил Хебибулин из Бобровского района. - Мы стояли на поле люцерны. Ее в тот момент обрабатывали от жучков. В этом году вредителей на полях развелось очень много. За несколько дней до уборки люцерну обработали от них. Но нас об этом не предупредили.

Почти трети пчел не досчитался владелец пасеки и в Таловском районе. Он также уверен, что насекомые погибли из-за отравления пестицидами, которыми обрабатывают поля.

ИСТОЧНИК KP.RU