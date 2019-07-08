2019-07-08T17:27:11+03:00
Общество

В Воронежской области массово гибнут пчелы

Пасечники винят в отравлении насекомых сельхозпроизводителей, обрабатывающих поля химикатами
Елена ФЕДЯШЕВА
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Случаи гибели пчел отмечаются по всей областиСлучаи гибели пчел отмечаются по всей областиФото: Елена ФЕДЯШЕВА
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В Воронежской области, как и по всей России, отмечаются случаи массовой гибели пчел. Корреспондент «Комсомолки» пообщался с владельцами пасек в двух районах.

- У нас в июне погибло много рабочей пчелы, - рассказал Михаил Хебибулин из Бобровского района. - Мы стояли на поле люцерны. Ее в тот момент обрабатывали от жучков. В этом году вредителей на полях развелось очень много. За несколько дней до уборки люцерну обработали от них. Но нас об этом не предупредили.

Почти трети пчел не досчитался владелец пасеки и в Таловском районе. Он также уверен, что насекомые погибли из-за отравления пестицидами, которыми обрабатывают поля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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