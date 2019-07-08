Высокопоставленного сотрудника прокуратуры будут судить за покушение на мошенничество в Воронеже

СЕГОДНЯ 15:59 2019-07-08T16:02:42+03:00

Экс-помощника прокурора Ленинского района уже отстранили от работы

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Бывшего помощника прокурора Ленинского района Воронежа подозревают в покушении на мошенничество. Об этом сообщают в СУ СКР по Воронежской области. Дело возбуждено следователями на основании материалов, предоставленных ФСБ. По сведениям СМИ, высокопоставленный сотрудник предлагал предпринимателю платить деньги за покровительство.

- Продолжается выполнение комплекса необходимых мероприятий, направленных на установление обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, - заключают в СК.

В областной прокуратуре добавляют:

- Бывший помощник прокурора Ленинского района Воронежа уволен из органов прокуратуры до возбуждения уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU