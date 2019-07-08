Высокопоставленного сотрудника прокуратуры будут судить за покушение на мошенничество в Воронеже
Бывшего помощника прокурора Ленинского района Воронежа подозревают в покушении на мошенничество. Об этом сообщают в СУ СКР по Воронежской области. Дело возбуждено следователями на основании материалов, предоставленных ФСБ. По сведениям СМИ, высокопоставленный сотрудник предлагал предпринимателю платить деньги за покровительство.
- Продолжается выполнение комплекса необходимых мероприятий, направленных на установление обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, - заключают в СК.
В областной прокуратуре добавляют:
- Бывший помощник прокурора Ленинского района Воронежа уволен из органов прокуратуры до возбуждения уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU