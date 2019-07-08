2019-07-08T15:25:02+03:00
Спорт

Воронежец занял первое место на первенстве Европы по спортивной борьбе

Он выступал в самой престижной весовой категории до 85 кг
Олег ИВАНОВ
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воспитанник воронежской муниципальной специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва №10 (МБУДО СДЮСШОР № 10) Манюхин Никитавоспитанник воронежской муниципальной специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва №10 (МБУДО СДЮСШОР № 10) Манюхин НикитаФото: предоставлено мэрией Воронежа.
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Более 300 спортсменов с 27 июня по 1 июля принимали участие первенство Европы среди юношей до 16 лет по спортивной борьбе, которое проходило в польском Кракове. Дисциплина греко-римская борьба.

В составе сборной команды России выступал воспитанник воронежской муниципальной специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва №10 (МБУДО СДЮСШОР № 10) Манюхин Никита. Как сообщили в пресс-службе мэрии, одержав пять побед, Никита занял 1 место в самой престижной весовой категории до 85 кг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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