2019-07-08T15:44:44+03:00
Происшествия

"Тело завернула в одеяло": в Воронежской области жена убила мужа, пока тот спал

Его труп она перетащила в яму, выкопанную во дворе
Виктор ПАВЛОВ
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Фото из архива "КП".Фото из архива "КП".Фото: Мария ЛЕНЦ
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Тело нашли в яме, расположенной во дворе частного дома. Оно было завернуто в одеяло. Руки и ноги погибшего 41-летнего мужчины были связаны.

Как сообщают в СУ СКР по Воронежской области, он пропал еще 29 июня. Об исчезновении заявила его мать. 51-летняя жена подтвердила, что мужа дома нет. Он якобы не появлялся аж с 18 июня.

- Полицейские вернулись к дому без вести пропавшего и наткнулись на яму, засыпанную землей и ветошью. Когда стали раскапывать ее, обнаружили страшную находку, - говорят в Следственном комитете.

51-летняя жена погибшего призналась в преступлении. Она рассказала, что 18 июня связала спящего мужчину, а затем начала душить. Когда он перестал подавать признаки жизни, перетащила тело в яму, забросала землей и ветошью. В СК продолжают расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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