87-летняя жительница Воронежа потеряла деньги после общения с лже-сотрудником пенсионного фонда
Мошенники не устают упражняться в изобретательности. На днях обманули 87-летнюю жительницу Воронежа. Во дворе дома к ней подошел неизвестный, представился сотрудником пенсионного фонда. Рассказал, что женщине полагается выплата - тысяча рублей. Причина - прошедшие майские праздники.
- Злоумышленник передал банкноту номиналом пять тысяч рублей и попросил сдачу - четыре тысячи, - делятся в ГУ МВД по Воронежской области. - Когда он ушел, пенсионерка показала купюру соседу. Тот сказал, что это "билет банка приколов" (сувенирная банкнота).
Обманщика ищут, ему грозит ответственность по статье "Мошенничество". Полицейские напоминают о необходимости проявлять бдительность, тщательно проверять любую информацию от незнакомых граждан.
ИСТОЧНИК KP.RU