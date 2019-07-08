87-летняя жительница Воронежа потеряла деньги после общения с лже-сотрудником пенсионного фонда

СЕГОДНЯ 15:01 2019-07-08T15:08:01+03:00

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Мошенники не устают упражняться в изобретательности. На днях обманули 87-летнюю жительницу Воронежа. Во дворе дома к ней подошел неизвестный, представился сотрудником пенсионного фонда. Рассказал, что женщине полагается выплата - тысяча рублей. Причина - прошедшие майские праздники.

- Злоумышленник передал банкноту номиналом пять тысяч рублей и попросил сдачу - четыре тысячи, - делятся в ГУ МВД по Воронежской области. - Когда он ушел, пенсионерка показала купюру соседу. Тот сказал, что это "билет банка приколов" (сувенирная банкнота).

Обманщика ищут, ему грозит ответственность по статье "Мошенничество". Полицейские напоминают о необходимости проявлять бдительность, тщательно проверять любую информацию от незнакомых граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU