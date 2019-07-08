Глава городского округа город Воронеж В.Ю. Кстенин поздравил воронежцев с Днем семьи, любви и верности

СЕГОДНЯ 14:59 2019-07-08T14:59:19+03:00

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Уважаемые воронежцы!

Поздравляю вас с Днем семьи, любви и верности!

Красивая легенда о святых Петре и Февронии, которая легла в основу праздника – наглядная иллюстрация того, что сила любви, глубокое взаимное уважение и благодарность, непоколебимая верность, сердечная щедрость и душевная стойкость позволяют в полной мере ощутить радость совместной жизни, сохранить тепло семейного очага, преодолеть все невзгоды и воспитать замечательных детей. Неудивительно, что именно крепкие и счастливые союзы являются надежным фундаментом нашего государства, значимым показателем его мощи и благополучия.

Важная задача органов местного самоуправления – поддержать воронежские семьи, создав комфортные условия для жизни, работы, учебы и отдыха. Так, строительство школ и детских садов, разработка программ, направленных на повышение доступности жилья, создание комфортной городской среды являются обязательными мерами, ориентированными на улучшение качества жизни горожан.

В этот трогательный и светлый праздник я от всей души желаю влюбленным и молодоженам пронести свою любовь сквозь время, а тем, кто прожил в счастливом браке многие годы - сохранить яркость чувств, гордиться достижениями своих детей и внуков, ощущать их заботу и поддержку.

Мира и благополучия вам, взаимопонимания и долгих счастливых дней!

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ИСТОЧНИК KP.RU