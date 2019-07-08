Кто победил в воронежской битве блондинок и брюнеток?

СЕГОДНЯ 14:16 2019-07-08T14:16:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Подошла к концу битва блондинок и брюнеток. В течение июня представительницы прекрасного пола выкладывали фотографии на нашем сайте и старались собрать максимум голосов.

Среди блондинок лидером оказалась Мария Целых.

Фото участницы конкурса.

В разделе брюнеток победила Надежда Гусева.

Фото участницы конкурса.

Победительницы конкурса в буквальном смысле окажутся на высоте. Наш партнер - аэроклуб «Авиатор», базирующийся на аэродроме «Борщево». Девушки получают прогулочный полет на Bristell NG-5! «К вашим услугам опытный летный состав и нереально красивые виды из кабин наших самолетов!», - говорят в «Авиаторе».

Дорогие победительницы, свяжитесь с нами по телефону 27-27-927 или "Вконтакте".

Так кто же победил в битве блондинок или брюнеток? В сумме больше всего голосов набрали светловолосые, с чем мы их и поздравляем! Темненькие - не отчаивайтесь! У вас будет шанс на реванш.

ИСТОЧНИК KP.RU