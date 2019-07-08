2019-07-08T13:19:17+03:00
Происшествия

В Воронеже пациент выпал из окна больницы и разбился

По факту смерти мужчины проводится доследственная проверка
Виктор ЛЕВШАКОВ
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На какое-то время мужчина остался один в палатеНа какое-то время мужчина остался один в палатеФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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Из окна четвертого этажа воронежской БСМП №1, что находится на проспекте Патриотов, выпал 57-летний пациент. ЧП случилось 7 июля около 19:00. Как рассказывают очевидцы, погибший проходил лечение в кардиологическом отделении. На какое-то время он остался один в палате. Окна там обычно закрываются на цепочку. Позже стало известно, что цепочку мужчине каким-то образом удалось сорвать.

- Следователями по факту смерти мужчины проводится доследственная проверка. Проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти, опрошены очевидцы и медицинский персонал. По результатам проверки будет принято процессуальной решение, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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