В Воронеже пациент выпал из окна больницы и разбился

СЕГОДНЯ 13:19 2019-07-08T13:19:17+03:00

На какое-то время мужчина остался один в палате Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Изменить размер текста: A A

Из окна четвертого этажа воронежской БСМП №1, что находится на проспекте Патриотов, выпал 57-летний пациент. ЧП случилось 7 июля около 19:00. Как рассказывают очевидцы, погибший проходил лечение в кардиологическом отделении. На какое-то время он остался один в палате. Окна там обычно закрываются на цепочку. Позже стало известно, что цепочку мужчине каким-то образом удалось сорвать.

- Следователями по факту смерти мужчины проводится доследственная проверка. Проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти, опрошены очевидцы и медицинский персонал. По результатам проверки будет принято процессуальной решение, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU