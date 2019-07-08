2019-07-08T13:25:05+03:00
Происшествия

Летевший из Грузии самолет совершил аварийную посадку в Воронеже

По словам представителя авиакомпании, произошло это "по техническим причинам"
Виктор ПАВЛОВ
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Фото из архива "КП".Фото из архива "КП".Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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Самолет авиапредприятия "Северсталь", летевший из Батуми в Череповец, экстренно сел в Воронеже. Как сообщил генеральный директор дивизиона "Северсталь Российская сталь" Вадим Германов, произошло это 6 июля в 23.16.

- Bombardier CRJ200 в штатном режиме совершил посадку на запасном аэродроме в Воронеже. Такое решение командир экипажа самолета принял по техническим причинам, действуя в соответствии с инструкцией, - пишет Вадим Германов в соцсети.

Отметим, что на борту самолета находился 41 человек. 31 из них улетели через несколько часов на резервном самолете той же модели. Еще 10 человек решили добираться домой на поезде.

Собственные источники СМИ свидетельствуют, что посадка была вызвана неисправностью в одном из двигателей самолета. В течение воскресенья борт ремонтировали. Сегодня он должен отправиться в Череповец пустым.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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