2019-07-08T12:59:46+03:00
Общество

В Воронежском заповеднике поделились видеозаписью любовных ласк бобров

Эти животные могут служить примером крепкой семьи
Виктор ПАВЛОВ
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Кадр из видео "Воронежского заповедника", автор Александр Мишин.Кадр из видео "Воронежского заповедника", автор Александр Мишин.
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Ко Дню семьи, любви и верности в Воронежском заповеднике поделились трогательным видео с парой бобров. На записи животные заняты любовными ласками - самец и самка покусывают друг друга.

Как рассказывают в заповеднике, бобры могут служить примером крепкой семьи. Их пары создаются, как правило, на всю жизнь. Бобры моногамны. Что любопытно, в их семье доминирует самка. Молодые бобрята уходят жить самостоятельно в два года.

Добавим, что обыкновенный бобр - самый крупный грызун фауны Старого Света и второй по величине грызун после капибары.

Любовь у бобров.Видео: Александр Мишин

ИСТОЧНИК KP.RU

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