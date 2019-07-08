В Воронежском заповеднике поделились видеозаписью любовных ласк бобров
Эти животные могут служить примером крепкой семьи
Кадр из видео "Воронежского заповедника", автор Александр Мишин.
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Ко Дню семьи, любви и верности в Воронежском заповеднике поделились трогательным видео с парой бобров. На записи животные заняты любовными ласками - самец и самка покусывают друг друга.
Как рассказывают в заповеднике, бобры могут служить примером крепкой семьи. Их пары создаются, как правило, на всю жизнь. Бобры моногамны. Что любопытно, в их семье доминирует самка. Молодые бобрята уходят жить самостоятельно в два года.
Добавим, что обыкновенный бобр - самый крупный грызун фауны Старого Света и второй по величине грызун после капибары.
Любовь у бобров.Видео: Александр Мишин
ИСТОЧНИК KP.RU