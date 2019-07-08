2019-07-08T12:35:58+03:00
Происшествия

На воронежской трассе остановили «Фольксваген» с мефедроном

Наркотик на немецкой иномарке перевозили два ростовчанина
Олег ИВАНОВ
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7 июля примерно в 5.40 в Богучарском районе на посту ДПС сотрудники ГИБДД остановили автомобиль «Фольксваген Пассат», за рулем которого был 31-летний житель Ростовской области.

Водитель показался подозрительным полицейским, было решено провести обыск. Так, в салоне автомобиля лежала дорожная сумка с вещами, принадлежащими водителю и 26-летнему пассажиру. В сумке были уложены полиэтиленовые пакеты с порошкообразным веществом белого цвета, предположительно наркотическим средством.

- Изъятое было направлено на исследование. Согласно заключению эксперта, это мефедрон, общей массой более 730 граммов, в особо крупном размере, - комментируют в ГУ МВД по Воронежской области.

Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств...». Мужчины, скорее всего, сразу отправятся под стражу. Каждому из них грозит до двадцати лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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