Липецкий "решала" не смог подкупить воронежского полицейского

СЕГОДНЯ 12:22 2019-07-08T12:22:58+03:00

Теперь и водительских прав лишится, и под суд пойдет

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Дежурство сотрудников ГИБДД на трассе в Новохоперском районе было ненадолго прервано появлением 35-летнего автомобилиста. С документами у жителя Липецкой области все было в порядке. Зато стражи порядка заметили признаки опьянения.

Как говорят в СУ СКР по Воронежской области, мужчину направили на медосвидетельствование, и догадки подтвердились: пьян! Машину увезли на штрафстоянку. А сам нарушитель в тот же день прибыл в отдел МВД по Новохоперскому району и предложил старшему инспектору по исполнению административного законодательства взятку.

Глаза полицейского не загорелись при виде 50 тысяч рублей. Он спокойно предупредил, что дача взятки - уголовное преступление. Но мужчина от своих планов не отказался. Тогда его задержали. Обвинительное заключение утверждено прокурором, дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU