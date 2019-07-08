Треть воронежцев каждый день проводит в интернете более четырех часов

СЕГОДНЯ 11:50 2019-07-08T11:50:09+03:00

Не удивительно, что многие из них не представляют мир без этой сети

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В Воронеже осталось только 14% жителей, которые не пользуются интернетом. К такому выводу пришли исследователи института общественного мнения «Квалитас». В основном, это люди старше 60 лет или самые бедные воронежцы, которым не хватает денег даже на питание и квартплату.

Что важно, более четырех часов ежедневно во всемирной сети проводят 30% горожан - в основном это учащиеся и студенты. Да и другие 42% пусть и находятся в интернете меньше времени, но все-таки ежедневно заходят туда с помощью компьютеров или смартфонов.

- Каждый десятый опрошенный бывает в интернете несколько раз в неделю (11%), а 2% - несколько раз в месяц. Единицы посещают всемирную сеть эпизодически - пару раз в год (1%), - отмечают социологи.

Не удивительно, что на вопрос «Насколько сильно исчезновение интернета изменит вашу жизнь?» целых 12% горожан ответили - «Полностью». Они даже не представляют, как будут выполнять повседневные действия без такой возможности.

Еще 33% думают, что смогут как-то приспособиться, хотя и будет это довольно сложно. Другие 24% уверены, что без интернета в их жизни мало что поменяется. Практически 30% воронежцев ответили, что даже не заметят этого, что несколько странно, учитывая ответы на предыдущий вопрос.

ИСТОЧНИК KP.RU