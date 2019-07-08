Руководители региона поздравили воронежцев с Всероссийским днем семьи, любви и верности

СЕГОДНЯ 11:32 2019-07-08T11:32:14+03:00

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Уважаемые жители Воронежской области!

От всей души поздравляем вас с Днем семьи, любви и верности!

Три понятия из названия этого праздника определяют полноту счастья каждого человека. Семья – наш главный источник душевного тепла, уверенности в себе, вдохновения и всех побед. А без любви и верности семья существовать не может.

Очень важно, чтобы в нашем обществе росло число крепких и дружных семей. От этого во многом зависит и жизненное благополучие ее членов, и уровень развития региона, страны в целом. В Воронежской области много семей, сохраняющих нравственные, культурные, а нередко и профессиональные традиции. Но в ряду важнейших задач органов власти остается создание условий, чтобы рождалось больше детей, а родители, бабушки и дедушки имели все возможности для их достойного воспитания и обеспечения.

Достижению именно таких целей посвящен национальный проект «Демография», в реализацию которого сейчас активно включилась наша область. Положительные изменения должны быть ощутимы.

Дорогие друзья!

Супружеская жизнь строится на понимании, доверии, уважении. Пусть это всегда будет в ваших отношениях с близкими! Желаем вам любви и семейного счастья!

С праздником!

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ИСТОЧНИК KP.RU