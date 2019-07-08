Воронежцы помогли пропавшему во время остановки автобуса ставропольцу вернуться домой

СЕГОДНЯ 10:57 2019-07-08T10:57:43+03:00

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На вокзале в Воронеже местные жители помогли 54-летнему ставропольцу купить билет до родного города и телефон, а также оформить сим-карту. Дело в том, что мужчина ехал на рейсовом автобусе из Ставрополя в Москву. Мы уже рассказывали, что во время остановки в Воронеже он вышел из транспорта, но этого почему-то никто не заметил, и автобус отправился дальше без одного из пассажиров. Что дальше было с мужчиной? Долгое время это было неизвестно. Волонтеры поисково-спасательного отряда «Черноземье» начали его поиски.

- В Москву доехали только вещи мужчины. По словам водителя автобуса, он вышел в районе Воронежа. Мы приняли заявку и приступили к поиску. Проверили остановки по маршруту следования, опросили людей, предупредили людей на вокзалах. Будем честны - мы не смогли найти пропавшего, - рассказывают волонтеры.

Однако 7 июля дочь пропавшего рассказала, что отец уже едет на автобусе домой. По словам самого мужчины, он вышел во время остановки, а вернуться просто не успел - автобус уже уехал. Дальше он путешествовал по городу в поисках вокзала. Благо ему повстречались отзывчивые воронежцы.

- В очередной раз убеждаемся, что есть у нас в городе добрые и отзывчивые люди. Пропавший уже дома, - прокомментировали активисты.

ИСТОЧНИК KP.RU